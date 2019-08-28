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28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59:30 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:02:34

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın kendisini siber dünyada da fiziki dünyada olduğu gibi savunacağını belirterek, üye ülkelerden birine yönelik siber saldırının NATO'nun kuruluş anlaşmasındaki 5'inci maddeyi tetikleyebileceğini bildirdi.

Stoltenberg, İngiltere'de yayımlanan Prospect dergisi için kaleme aldığı makalede, "Siber dünya yeni muharebe alanıdır. NATO'yu yeterli kaynak, eğitim ve donanımla siber dünyaya hazırlamak birinci önceliğimiz." ifadesini kullandı.      

Bu yöndeki hazırlıkların aralıkta Londra'da yapılacak NATO Zirvesi'ne doğru yoğunlaşacağını ve sonrasında da devam edeceğini kaydeden Stoltenberg, "Tek bir tıklamayla dünyaya siber virüs yayılabiliyor ama bunun yol açacağı felaketleri durdurmak için küresel bir gayret gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.      

Stoltenberg, NATO'nun da bu alanda kendisine düşen rolü oynayacağını ve bu yeni gerçekliğe uyum sağlamakta olduğunu belirterek, makalesine şöyle devam etti:      

 "Ciddi bir siber saldırı NATO için kuruluş anlaşmamızdaki 5'inci maddeyi tetikleyebilir. Bu, bir müttefikimize yönelik saldırının herkese karşı yapılmış sayılmasına yönelik ortak taahhüdümüzdür. Siber dünyayı NATO'nun havada, karada ve denizde olduğu gibi etkin biçimde operasyon yapacağı ve kendisini savunacağı bir alan olarak belirledik. Bu, müttefiklerimize yönelik herhangi bir saldırıyı, ister fiziki ister sanal dünyada olsun, caydıracağımız ve karşısında kendimizi savunacağımız anlamına geliyor."      

Stoltenberg, bu amaca yönelik Belçika'nın Mons kentinde yeni bir "Siber Operasyon Merkezi" kurduklarını aktararak, komutanların siber farkındalığını artırmaya dönük bu adımı, üye ülkelerin milli siber yeteneklerinin ittifakın görev ve operasyonlarında kullanılmasının izleyeceğini kaydetti.      

 - AB ile iş birliği      

Stoltenberg, "Ne kadar çok bilgi sahibi olursak o kadar hazırlıklı oluruz. Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği yaparak, bilgi paylaşımımızı, eğitimimizi güçlendirerek ve birlikte tatbikat yaparak, büyüyen siber tehdide yanıt vermek için mümkün olan en güçlü araçlara sahip olduğumuzdan emin olmalıyız." ifadesini kullandı.      

NATO'nun sonbaharda dünyanın en büyük siber tatbikatlarından birini gerçekleştireceğine değinen Stoltenberg, burada AB personelinin de görev alacağını bildirdi.      

(AA)

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