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28 Şubat 2020 Cuma 14:10:37 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:01:12

Son dakika... NATO'daki olağanüstü Suriye toplantısı sonrası ilk açıklama

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamada bulundu. Stoltenberg "Bu saldırıyı kınıyoruz. NATO Türkiye'nin yanındadır. NATO Türkiye'yi çok kıymetli bir müttefik olarak görmektedir. Ve NATO Türkiye'ye destke vermeye devam etmektedir. Türkiye milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır" dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Daimi Temsilciler düzeyinde İdlib gündemiyle bir araya gelen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı sona erdi.

TOPLANTI SONRASI STOLTENBERG'DEN İLK AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg  toplantı sonrasında açıklamada bulundu. Stoltenberg  "Bu saldırıyı kınıyoruz. Esad yönetimi altındaki askerler bu saldırıyı gerçekleşmiştir. Bu noktada uluslararası hukuka uyulması gerektiğini dile getiriyorum. 2018 tarihli ateşkese geri dönülmelidir. Aksi durumda bölgedeki insani kriz büyüyecektir. NATO Türkiye'nin yanındadır. NATO Türkiye'yi çok kıymetli bir müttefik olarak görmektedir. Ve NATO Türkiye'ye destke vermeye devam etmektedir. Türkiye'nin sınırlarını korumaya devam edeceğiz. Müttefikler Türkiye ile dayanışma içindedir. Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti" dedi.

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti: "NATO çok güçlü siyasi destekler sunmaktadır. NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyoruz. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor. Biz bölgedeki durumu yakından izliyoruz. Ben de şahsen dün gece Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştüm. Bugün burada olmamız da Türkiye'yi güçlü bir müttefik olarak görmemize bir örnektir."

AYRINTILAR GELİYOR...

ATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, Türkiye'nin Madde 4 kapsamında Suriye'deki durumun değerlendirilmesi talebi çerçevesinde acil toplanma kararı alındığını duyurmasının ardından kritik toplantının başladığı haberi geldi.

NATO'NUN 4.MADDESİ

4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.

TÜRKİYE EN SON 2015'TE BU MADDEYİ KULLANMIŞTI

Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti. Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

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