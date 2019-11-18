NASA'dan ürküten uyarı: Bir cisim yaklaşıyor!
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) , Dünya'ya çarpması muhtemel bir göktaşıyla ilgili açıklama yaptı.
HİROŞİMA’NIN 15 KATI ETKİ YAPACAK
Asteroidin rotasında sapma olmazsa, 6 Mayıs 2022’de, Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğu belirtildi. Yetkililer, korkutan senaryo gerçekleşirse, Mısır’daki Keops Piramidi büyüklüğündeki göktaşının Hiroşima’ya atılan atom bombasının 15 katı büyüklüğünde etki yaratacağını iddia etti. Bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini söyleyen NASA uzmanları, milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti.
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