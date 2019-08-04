NASA'dan mankenliğe! Hem güzel hem akıllı

Başkent Dublin’de düzenlenen Miss İrlanda 2019 Güzellik Yarışması’nın birincisi belli oldu. 28 güzelin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada birinci seçilen bir bilim kadını oldu. NASA’da kodlayıcı olarak görev yapan 25 yaşındaki Fionnghuala O’Reilly, “Bilimdeki kadın sayısını artırmak istiyorum. Kadınların her alanda başarılı olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Kendini rüyada gibi hissettiğini söyleyen genç model, 70 bin euro'luk ödülün de sahibi oldu.