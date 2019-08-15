NASA defilesi

MARS’A GİDERKEN GİYECEKLER

Astro isimli yeni kıyafet, astronotların iletişimini kolaylaştıran birçok özelliğe sahip olarak tasarlandı. Vücut ağırlığı ve uzunluğu ayarlanabilir şekilde yapılan Astro, bu yüzden sadece iki beden üretildi. Her bedene uyacak şekilde ayarlanabilen kıyafet, aynı zamanda astronotların gerçek zamanlı verilere erişmesini ve HD video kullanarak iletişim kurmasına imkan tanıyor.