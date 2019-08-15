15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 02:43:57
NASA defilesi
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay ve Mars görevi için, yeni astronot kıyafetlerini görücüye çıkardı.
MARS’A GİDERKEN GİYECEKLER
Astro isimli yeni kıyafet, astronotların iletişimini kolaylaştıran birçok özelliğe sahip olarak tasarlandı. Vücut ağırlığı ve uzunluğu ayarlanabilir şekilde yapılan Astro, bu yüzden sadece iki beden üretildi. Her bedene uyacak şekilde ayarlanabilen kıyafet, aynı zamanda astronotların gerçek zamanlı verilere erişmesini ve HD video kullanarak iletişim kurmasına imkan tanıyor.
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