Nahda Hareketi başbakanlığa içinden birini aday çıkarma niyetinde

Ülkenin doğusundaki El-Hammamat kentinde gerçekleştirilen Şura Meclisi 32. dönem toplantısı dolayısıyla basına açıklamada bulunan Haruni, Nahda'nın, Demokratik Akım, Yaşasın Tunus ve Onur Koalisyonu partileri ile bağımsız milletvekilleriyle görüşmelere başladığını söyledi.

Haruni, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), Sanayi ve Ticaret Federasyonu ve Çiftçiler Federasyonu gibi Tunus'taki demokrasi tecrübesinin başarılı olmasında rol oynayan ulusal kuruluşlarla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nahda'nın hükümet başkanlığı için kendi içinden birisini belirleme niyetinde olduğunu ifade eden Haruni, görüştükleri partiler ile ulusal kuruluşların hükümete Nahda'nın başkanlık etmesi konusunda anlayış gösterdiğini aktardı.

Nahda'nın "devrimden yana ve yolsuzluğa karşı" bir hükümet kurma sorumluğunu üstleneceğini vurgulayan Haruni, Şura Meclisi'nin, hükümetin yapısı, ortakları ve programını belirlemek üzere toplantılar düzenleyeceğini ve bunu yaparken de işsizlik, yoksulluk, yolsuzlukla mücadele ve kalkınma konularının göz önünde bulundurulacağına işaret etti.

Partisinin, erken seçim istemediğini ancak hükümetin kurulamaması durumunda bu yola başvurulmasından da çekinmediğini dile getiren Haruni, Nahda'nın Tunus'un Kalbi ve Özgür Anayasa partileriyle müzakereye karşı olduğunu hatırlattı.

Tunus'ta 6 Ekim'de gerçekleşen parlamento seçimlerinde, Nahda Hareketi 52 milletvekiliyle birinci parti olmuş, onu sırasıyla Tunus'un Kalbi Partisi (38 milletvekili), Demokratik Akım (22), Onur Koalisyonu (21), Özgür Anayasa (17), Halk Hareketi (16), Yaşasın Tunus (14) ve Tunus Projesi (4) partileri izlemişti.

AA