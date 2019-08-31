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31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:23:26 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:23:56

Myanmar'da topçu ateşinde 5 sivil öldü

Myanmar'ın Şan eyaletinde, ordu ile isyancılar arasındaki çatışmada topçu atışı isabet eden Mawhit köyünde 2 çocuk ve 3 kadın yaşamını yitirdi.

Myanmar'ın kuzeydoğusundaki Şan eyaletinde, bir köye isabet eden topçu ateşinde 5 sivil hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin kuzeyindeki Kutkai kenti yakınlarında Myanmar ordusu ile ayrılıkçı koalisyon Kuzey İttifakı arasında 6 saat süren şiddetli çatışma yaşandı.

Çatışma sırasında, Mawhit köyüne isabet eden topçu mermileri, 2 çocuk ve 3 kadının ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Şan eyaletindeki Kaçin Edebiyatı ve Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Lwan Nyel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topçu ateşini kimin açtığını bilmediklerini söyledi.

Lwan Nyel, "Bilmek de istemiyoruz, tek istediğimiz bir daha böyle bir olay yaşanmasın." diye konuştu.

Diğer yandan Myanmar hükümetini temsilen Birlik Barış Komisyonu ile isyancılar temsilcileri, Çin sınırındaki Kengtung kentinde çatışmaları sonlandırmak üzere müzakerelere başladı.

Taraflar, henüz anlaşma sağlayamasa da 16-17 Eylül'de yeniden görüşme kararı aldı.

Geçen ay, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA), Arakan Ordusu, Myanmar Ulusal Demokratik İttifakı Ordusu'nun kurduğu Kuzey İttifakı'nın Şan eyaletinde askeri eğitim akademisine ve bazı askeri noktalara saldırı başlatmasının ardından, bölgede her gün çatışma yaşanıyor.

Çatışmaların, Çin sınırına yakın bölgede olması nedeniyle sınırlar arası ticaret neredeyse durma noktasına geldi.

(AA)

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