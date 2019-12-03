Myanmar'da Karen halkından Arakanlı Müslümanların soykırım davasına destek

  • Bist 100
    108004
  • Dolar
    5,7569
  • Euro
    6,3782
  • Altın
    269,9390
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe, TFF'ye çıkarma yapacak Fenerbahçe, TFF'ye çıkarma yapacak
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli mesajlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli mesajlar
Fenerbahçe, Mohamed Nahiri ile el sıkıştı Fenerbahçe, Mohamed Nahiri ile el sıkıştı
Süper Lig devleri Chuba Akpom'un peşinde Süper Lig devleri Chuba Akpom'un peşinde
ABD Dışişleri Bakanı Esper: Ankara NATO güvenlik planlarını engellememeli ABD Dışişleri Bakanı Esper: Ankara NATO güvenlik planlarını engellememeli
El Halil’de yeni kuşatma El Halil’de yeni kuşatma
Başkan Erdoğan Lonra'ya gidiyor Başkan Erdoğan Lonra'ya gidiyor
Zorunlu hâller dışında ithalat yasak Zorunlu hâller dışında ithalat yasak
İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği
ABD'den Fransa'ya misilleme ABD'den Fransa'ya misilleme
Küçük esnafın Youtube ile sınavı Küçük esnafın Youtube ile sınavı
Döner değil sabun yiyoruz! Döner değil sabun yiyoruz!
Seferberlik başlatıldı: Dünden beri kayıplar! Seferberlik başlatıldı: Dünden beri kayıplar!
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
3 Aralık Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 3 Aralık Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Cristiano Ronaldo, İtalya'da 'En İyi Oyuncu' ödülünü aldı Cristiano Ronaldo, İtalya'da 'En İyi Oyuncu' ödülünü aldı
3 il kar yağışına teslim! Yollar kapandı... 3 il kar yağışına teslim! Yollar kapandı...
Dolarda enflasyon öncesi son durum! Dolarda enflasyon öncesi son durum!
Denizli'de kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Denizli'de kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı
Biden, Trump'a sürekli söylüyor! 2019'un kelimesi belli oldu: Varoluşsal Biden, Trump'a sürekli söylüyor! 2019'un kelimesi belli oldu: Varoluşsal
Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor... Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor...
Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Edirne'de kadınlara korkunç saldırı! Kimyasal madde atıp kaçtı Edirne'de kadınlara korkunç saldırı! Kimyasal madde atıp kaçtı
Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş... Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 07:25:02 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 07:25:41

Myanmar'da Karen halkından Arakanlı Müslümanların soykırım davasına destek

Tayland sınırındaki Kayin eyaletinde yaşayan Moğol kökenli Karen etnik topluluğu, Myanmar'ın bağımsızlığını kazandığı 1948'den bu yana bağımsızlık mücadelesi veriyor.

Mynamar'da Karen etnik azınlığını temsil eden sivil toplum kuruluşları, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım ve şiddet nedeniyle açılan uluslararası dava ve soruşturmayı desteklediklerini açıkladı.

Dünya Karen Topluluğu çatısı altındaki 48 sivil toplum örgütü, yayımladıkları ortak açıklamada, Arakanlı Müslümanların Uluslararası Adalet Divanı'na Myanmar ordusu aleyhinde açtığı soykırım davasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Arakanlı Müslümanlara yönelik sistematik şiddet eylemlerini soruşturma kararını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Söz konusu yasal adımların Myanmar'ın askeri liderliğine açık bir mesaj olduğuna vurgu yapan örgütler, etnik azınlıklara yönelik suçların dokunulmazlıkla örtüldüğü günlerin sona erdiğini ifade etti.

Karen halkının, Arakanlı Müslümanlar gibi, on yıllardır Myanmar ordusunun sistematik insan hakları ihlalleriyle karşılaştığına dikkati çeken örgütler, ülkenin farklı yerlerinde etnik azınlıklara yönelik yürüttüğü harekatları durdurmak üzere Myanmar ordusunun üzerindeki baskının arttırılması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Örgütler, ordu üzerindeki sivil denetimin attırılmasının süregelen iç çatışmaları sonlandırmak ve güvenlik güçlerinin işlediği suçları engellemek için elzem olduğunun altını çizdi.

Karenler'e yönelik etnik temizlik

Myanmar'ın Tayland sınırındaki Kayin eyaletinde yaşayan Moğol kökenli Karen etnik topluluğu, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 194'den bu yana Karen Ulusal Birliği (KNU) çatısı altında merkezi hükümete karşı bağımsızlık mücadelesi veriyor.

1990'lı yıllarda ordu ile ayrılıkçılar arasındaki savaşlar nedeniyle on binlerce Karen yurtlarından olmuş, komşu Tayland'a sığınmak zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (BMMK) verilerine göre, sınırın Tayland tarafındaki 9 kampta çoğunluğu Karen etnik grubuna mensup 98 bin mülteci bulunuyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ