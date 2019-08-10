10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:58:43
Muzip prenses
Kral 5. George tarafından ilk kez 1920'de sunulan King's Cup (Kral Kupası) etkinliklerinde Cambridge Dükü William ve Düşesi Kate bu yıl da yer aldı.
ETKİNLİĞE DAMGA VURDU
Prens William’ın takımı üçüncü olurken, Düşes Kate'in takımı 8. sırada yer alarak sonuncu oldu. Etkinliğe anne babalarını desteklemek için 4 yaşındaki Prenses Charlotte da katıldı. Annesinin halkı selamlamasını istediği küçük prenses, kalabalığa doğru dil çıkararak etkinliğe damga vurdu.
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