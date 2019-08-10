Muzip prenses

ETKİNLİĞE DAMGA VURDU

Prens William’ın takımı üçüncü olurken, Düşes Kate'in takımı 8. sırada yer alarak sonuncu oldu. Etkinliğe anne babalarını desteklemek için 4 yaşındaki Prenses Charlotte da katıldı. Annesinin halkı selamlamasını istediği küçük prenses, kalabalığa doğru dil çıkararak etkinliğe damga vurdu.