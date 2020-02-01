01 Şubat 2020 Cumartesi 00:11:51 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 00:12:46
Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı
Irak'ın Musul kentinde, ABD askerlerinin kaldığı Kayyara Üssü yakınlarına havan topu saldırısı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı'nın yazılı açıklamasına göre, Kayyara Üssü yakınlarına 5 adet havan topuyla saldırı düzenlendi.
Can kaybı yaşanmayan saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi.
Söz konusu üste ABD askerlerinin kaldığı biliniyor.
AA
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- Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı
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