Müslümanlara katliam tehdidi
İsveç’te, aralarında politikacıların da bulunduğu aşırı sağcıların sosyal medyadaki yazışmaları deşifre edildi. Yorumlarda en çok 'camilerin basılarak Müslümanların öldürülmesi'nin istendiği ortaya çıktı.
İsveç'te sosyal medyada kapalı gruplarda örgütlenen bazı aşırı sağcıların, ülkedeki bütün Müslümanların öldürülmesini ve camilerin yakılmasını istediği belirtildi. Ülkede yayınlanan Expo dergisi, aşırı sağcıların sosyal medyada kullandığı 11 kapalı grubun yazışmalarını ortaya çıkardı.
POLİTİKACILAR DA VAR
Bu yazışmalarda, 44 bin kişinin üye olduğu gruplarda, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokrat Partisi’nde siyaset yapan birçok politikacının yorum yaptığı bilgisine yer verildi. Habere göre, ırkçıların kapalı gruplarında en çok Müslümanlara yönelik tehdit ve nefret ifadeleri bulunurken; sığınmacı, Afrikalı ve İsveçli sol siyasetçiler de hedef gösterildi.
BÜTÜN CAMİLERİ YAKIN
En çok kullanılan yorumların, “ülkedeki bütün Müslümanların öldürülmesi”, “camilerin yakılması” ve “camilerin basılarak ibadet eden Müslümanların av tüfeğiyle öldürülmesi” şeklinde olduğu kaydedildi. Yorumlarda, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in öldürülmesi için de çağrı yapıldığı bildirildi.
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