Müslüman ülkede sivillere hava saldırısı: En az 50 ölü
Afganistan'ın doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 50 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede sabah erken saatlerde düzenlenen bombalı saldırıda da 7 kişi ölmüş, 93 kişi yaralanmıştı. ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin çökmesinin ardından yeniden bir şiddet sarmalına giren ülkede son 2 günde 150'den fazla kişi bombalı saldırılarda hayatını kaybetmişti.
Afganistan'ın güneyindeki bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin öldüğü, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Afganistan'ın doğusunda gerçekleştirilen bir hava saldırısında ise en az 30 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyinde bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Söz konusu saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin 17 Eylül günü katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı.
Afganistan'ın doğusunda hava saldırısı
Afganistan'ın doğusunda ise gerçekleştirilen hava saldırısında en az 30 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
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