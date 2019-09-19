Müslüman ülkede sivillere hava saldırısı: En az 50 ölü

Afganistan'ın güneyindeki bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin öldüğü, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Afganistan'ın doğusunda gerçekleştirilen bir hava saldırısında ise en az 30 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyinde bir hastaneye bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sebebiyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin de yaralandığı bildirildi. Söz konusu saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin 17 Eylül günü katıldığı seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı.

Afganistan'ın doğusunda hava saldırısı

Afganistan'ın doğusunda ise gerçekleştirilen hava saldırısında en az 30 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.