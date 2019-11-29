Müslüman İlhan Omar'ın rakibi: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı
2020'de yapılacak seçimlerde ABD'nin ilk Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyelerinden İlhan Omar'ın koltuğunu almak için yarışacak Trump destekçisi Cumhuriyetçi Partili Daniella Stella'nın Twitter hesabı, rakibi hakkında yaptığı şiddet içeren paylaşımlar sebebiyle askıya alındı.
Washington Times'ın aktardığına göre 2020 Cumhuriyetçi Minnesota Temsilciler Meclisi adayı Daniella Stella, en az iki defa Omar'ın idam edilmesi gerektiği konusunda paylaşımda bulundu. 26 Kasım'da bir paylaşımda bulunan Stella, "Ilhan Omar'ın İran'a hassas bilgi sızdırdığı kanıtlanırsa o vatana ihanet ile yargılanmalı ve asılmalı. Özellikle Trump'a yakın Cumhuriyetçi Partililer, 2018 ara seçimlerinde Minnesota'yı Kongre'de temsil etmeye hak kazanan Omar'a karşı sert söylemlerde bulunmaktan kaçınmıyor
Gazetenin aktardığına göre Stella ayrıca Omar'ın hassas bilgi sızdırdığına dair iddiaların bulunduğu makaleyi daracağında asılı duran bir çöp adam çizimiyle paylaştı. Omar'ın sözcüsü Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, "Seçildiği günden bu yana Suudi Arabistanlı troller ve sözcüler Omar'ı yalan bilgiler ve komplo teorileri ile hedef aldı" demişti.
The Guardian'a bilgi veren Twitter, hesabın kuralları defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldığını bildirdi. Stella konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Benim hesabımın askıya alınması Twitter'ın hep teröristlerin, vatan hainlerinin, pedofililerin ve tecavüzcülerin yanında yer alacağını ve onları koruyacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
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