Mülteciler sınırına dayanınca Miçotakis tutuştu! Türkiye'ye ödeme yapmamız gerek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sığınmacıların girişlerini engellemek için bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmenin çok olumlu geçtiğini, Avusturya’nın Yunanistan’a yapacağı yardımın çok memnun edici olduğunu ifade etti.Miçotakis, Yunanistan sınırındaki sığınmacıları düzensiz göçmenler olarak tanımlayarak, bu durumun sona erdirilmesi için AB’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’ye ödeme yapılması gerek

AB ve Türkiye arasında 2016’da yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin sığınmacıları durdurması gerektiğini savunan Miçotakis, bunun için de Türkiye’ye ödeme yapılması gerektiğini vurguladı.Miçotakis, bu görüşme öncesinde Almanya’da Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldiğini anımsatarak, "AB ve Türkiye’nin yararına ortak tutum sergilemek adına birkaç gün öncesine göre çok daha iyimserim." diye konuştu.