Mülteciler Avrupa'ya ayak bastıkça AB tutuşuyor: 2 bin Euro verelim geri dönün

Avrupa Birliği (AB), kıtaya geçmeyi başaran mültecileri geri göndermenin peşinde... AB'nin başlattığı gönüllü programı kapsamında, Yunan adalarına geçen mültecilere, evlerine dönmeleri için 2 bin euro para teklifi yapılması planlanıyor.

Haber, İngiliz The Guardian gazetesinde yer aldı.

"2 BİN EURO VERELİM" TEKLİFİ



Ancak, bu kararın daha fazla mülteci çekeceği endişesi hakim. Bundan dolayı, teklifin süresi 1 ay olarak belirlendi. Yunan adalarındaki baskıyı azaltmayı hedefleyen 2 bin euroluk teklif, geri dönecek evi olmayan mültecileri kapsamayacak.

AB: FIRSAT PENCERESİ



AB'nin İçişleri Komiseri Ylva Johansson, planı "yeni umutlara açılan fırsat penceresi” olarak tanımladı. Johansson'a göre, en az 5 bin kişi teklifi kabul edebilir. Her ne kadar Avrupa Birliği böyle bir hazırlık içinde olsa da, Yunan adalarındaki mültecilerin ekonomik durumlarına ilişkin kesin bir istatistik bulunmuyor.



