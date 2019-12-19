Mükemmel hata

KARINDEŞEN JACK GİBİ

Tayland’da yaşayan Somkid Pumpuang (55), 2005 yılında, 5 kadını öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pumpuang, seçtiği kurbanlar nedeniyle 19. yüzyılın ünlü seri katili ‘Karındeşen Jack’e benzetildi. Cezaevinde ‘iyi tutumuyla’ dikkat çeken ve yetkililer tarafından ‘mükemmel mahkûm’ diye tarif edilen Pumpuang, tepkilere rağmen bu yılın mayıs ayında serbest bırakıldı. Ancak birkaç ay sonra ülkenin kuzeydoğusunda ölü bulunan, 51 yaşındaki otel görevlisi Ratsami Mulichan adlı kadının, Pumpuang’ın kurbanlarından biri olduğu anlaşıldı.

55 yaşındaki seri katil, “avukatım” diyerek kandırdığı Ratsami Mulichan’ı boğarak öldürdü.

AVUKATIM DİYE KANDIRDI

Ülke basınındaki haberlere göre Somkid Pumpuang, son kurbanını Facebook aracılığıyla buldu. Avukat gibi davranan ve kadınla arkadaş olan Pumpuang, daha sonra onun evine taşındı. Kadın günler sonra elleri ve ayakları bağlı, elektrik kablosuyla boğulmuş bir halde bulundu. Olay yerinde Pumpuang’ın parmak izlerinin bulunmasının ardından polis aramalara başladı; ayrıca zanlıyla ilgili bilgi verebilecek kişilere de para ödülü vaat edildi. Polis, Pumpuang’ı cinayetten birkaç gün sonra Nakhon Ratchasima bölgesindeki bir tren istasyonunda yakaladı.