Muhammed ismi ilk 10'da

ZİRVEDE LİAM VAR: Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok kullanılan isimler içinde yer alan Muhammed, şimdi de ABD’de listeye girdi. Ülke basınında geniş yer bulan raporda, Hıristiyan ve diğer dinlere mensup ailelerin çocuklarına verdiği isimler konusunda çok geniş bir seçeneğe sahip olduğu belirtildi. Müslümanların ise geleneksel olarak İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in adını vermeye devam ettiği ifade edildi. 2019 yılı ilk 10 sıralamasında birinci sıraya Liam otururken, en çok kullanılan isimler sırasıyla; Jackson, Noah, Aiden, Grayson, Caden, Lucas, Elijah, Oliver ve Muhammed oldu. Müslüman ismi olan Aliye ise ABD'de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'a girdi.