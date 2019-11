MTV'de Billie rüzgârı

HIZLA YÜKSELİYOR

2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri, İspanya’nın Sevilla kentinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 17 yaşındaki genç yıldız Billie Eilish, ‘en iyi yeni şarkıcı’ ve ‘Bad Guy’ parçasıyla ‘en iyi şarkı’ ödülünü kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. En İyi Şarkıcı Shawn Mendes (21), En İyi Klip 'Taylor Swift ft'nin Brendon Urie of Panic! At The Disco', En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ava Max seçildi. Oasis’in vokalisti Liam Gallagher, Rock İkonu ödülüyle onurlandırıldı.