29 Ekim 2019 Salı 17:08:12 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 17:12:55
MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması: Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı
MSB: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı
MSB: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı
(İHA)
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