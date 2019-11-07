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07 Kasım 2019 Perşembe 19:24:40 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 19:25:23

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen teröristler için hava destekli operasyon düzenlendi.

PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürüyor.

AA

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