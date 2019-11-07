MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen teröristler için hava destekli operasyon düzenlendi.

PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürüyor.

AA