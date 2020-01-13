13 Ocak 2020 Pazartesi 18:51:06 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 19:29:21
Moskova'da Libya Anlaşması! Taraflar süresiz ateşkeste anlaştı
'Serrac ve Hafter anlaştı' iddiası! Rus Ajansı: Libya görüşmelerinde taraflar önkoşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştı.
Rus ajansı Libya'da tarafların ön koşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştığını duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov kararların olumlu olduğunu dile getirerek, "Yarına kadar metni inceleyecekler." dedi.
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