Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı

Rus Ria haber ajansına göre, Moskova'daki 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı.

Çertanskiy, Lublinskiy, Horeoşevskiy, Koptevskiy, Timiryazevskiy, Golovinskiy, Nikulinskiy ve Çeremuşinskiy mahkemelerine yönelik yapılan ihbarların ardından mahkeme binalarında bulunan çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.

Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.