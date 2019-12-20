20 Aralık 2019 Cuma 17:04:05 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 17:04:47
Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı mahkemeler bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Dmitri Chirciu
Rus Ria haber ajansına göre, Moskova'daki 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı.
Çertanskiy, Lublinskiy, Horeoşevskiy, Koptevskiy, Timiryazevskiy, Golovinskiy, Nikulinskiy ve Çeremuşinskiy mahkemelerine yönelik yapılan ihbarların ardından mahkeme binalarında bulunan çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.
Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.
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