Moria'da bebekler susuzluktan ölüyor

Dünyanın en kötü sığınmacı kamplarının bulunduğu Yunanistan’da, büyük bir trajedi yaşanıyor. Kamplara zorla tıkılan sığınmacılar, en temel ihtiyaçları bile karşılanmadığı için açlık, susuzluk ve hastalıklarla boğuşuyorlar. Geçtiğimiz günlerde Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Lianna Spiropulu, Türkiye ve Yunanistan’daki kampları karşılaştıran bir habere imza atmıştı.

KAMPLAR SEFALET İÇİNDE

Haberde, 2015'ten beri göçmen krizini izlediğine dikkati çeken Spiropulu, Yunan adalarındaki kampların sefalet içinde olduğunu belirtmişti. Kampların kapasitesinin çok fazla olduğunu söyleyen Yunan gazeteci, “İnsanlar, naylon çadırlarda yağmur, soğuk ve çamurdan korunmak için toprak üzerine plastik, tahta ve mukavva sererek yataklarını kuruyor. Her yer çöp dolu. Göçmenler maalesef insanlık dışı koşullarda yaşıyor. Bir Yunan olarak utanıyorum” demişti. Spiropulu, Türkiye'deki mülteci kamplarının ise Yunanistan'dakilere kıyasla beş yıldızlı otel olduğunu söylemişti.

SIVI KAYBINDAN ÖLDÜ

Bu kamplar arasında en meşhuru olan Midilli’deki Moria sığınmacı kampındaki kötü koşullar, AB, BM ve çeşitli insani yardım kuruluşlarının defalarca uyarıda bulunmasına rağmen düzeltilmedi. 3 bin kişi kapasiteli kampta, yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Sığınmacıların aç, susuz ve hijyenik koşullardan uzak bir şekilde tutulduğu kampta, bebek ve çocuk ölümlerinde de patlama yaşanıyor. Son olarak kampta bulunan 9 aylık bir bebeğin sıvı kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.

BÜYÜK RİSK ALTINDALAR

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bebeğin birkaç gün önce öldüğü belirtildi. Açıklamada, “Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli” ifadeleri yer aldı. Öte yandan Yunanistan hükümeti, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere kasım sonuna kadar 4 bin düzensiz göçmeni anakaraya taşımayı planlıyor.