Morales'e yakalama emri

Ülke basınındaki haberlere göre, şaibeli bir seçimle geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez, Morales hakkında isyana teşvik ve terörizm iddiasıyla yakalama emri çıkarılacağını duyurdu. Savunma Bakanı Fernando Lopez'in bu yöndeki ifadelerini hatırlatan Anez, siyasi sığınmacı olarak Arjantin’de bulunan Morales'in ülkeye geri dönmesi durumunda, adalet karşısına çıkması ve hesap vermesi gerekeceğini söyledi.