Moody’s'ten ek gümrük vergisi uyarısı

Moody’s öngörülerine göre Çin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6.0’nın altında, ABD ekonomisinin de yüzde 1.7’nin altında büyümesi bekleniyor.

Bunun yanında Moody’s açıklaması, ABD’nin hamlelerine karşılık Çin’den de misilleme önlemlerin alınmasının beklendiğini ve ABD’nin Çin’i döviz manipülasyonuyla suçlamasından bu yana gerilimlerin ve risklerin arttığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yeni ek gümrük vergileri uygulayacağı haberlerinin ardından ABD hisse senedi piyasalarında düşüşler izlenmişti.

(DHA)