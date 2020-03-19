19 Mart 2020 Perşembe 19:06:16 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 19:17:40
Monaco Prensi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken bir haber de Monaco'dan geldi. Monaco Prensi II. Albert'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Monaco Prensi II. Albert'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Monaco Prensliğinden yapılan açıklamada, "Monaco Prensi II. Albert'in hafta başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumuna ilişkin hiçbir endişe yok." bilgisi paylaşıldı.
AA