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07 Temmuz 2019 Pazar 16:04:56 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:10:12

Mogherini: Orta Asya ülkeleri güçlü olsun istiyoruz

Avrupa Birliği-Orta Asya Dışişleri Bakanları 15. Toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, "Toplantıda AB'nin yeni Orta Asya Stratejisi tanıtıldı ve stratejinin verimli uygulanmasını artırma konusu ele alındı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise, "AB'nin yeni Orta Asya Stratejisi ülkeler arasında iş birliğini artıracak" dedi.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Orta Asya Dışişleri Bakanları 15. Toplantısı'nda 17 Haziran'da kabul edilen "AB'nin yeni Orta Asya Stratejisi" tanıtıldı.

AB-Orta Asya Dışişleri Bakanları 15. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, toplantıya katılan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ni yanı sıra Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haсıyev'i tek tek karşıladı.

Bakan Aydarbekov'un başkanlığında başlayan toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Aydarbekov ve Mogherini basın mensuplarına açıklama yaptı.

Aydarbekov, toplantıda, AB'nin yeni Orta Asya Stratejisi'nin tanıtıldığını ve stratejinin verimli uygulanmasını artırma konusunun ele alındığını bildirdi.

Toplantıda, AB ile Orta Asya ülkeleri arasında geniş yelpazedeki konuların ve iş birliğine ilişkin güncel meselelerinin değerlendirildiğini belirten Aydarbekov, şunları kaydetti:

"AB'nin Orta Asya stratejisinde yer alan hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi, güvenlik, çevre, su kaynaklarının kullanımı, iklim değişikliği, özel sektörün geliştirilmesi, yatırımın teşviki, ticaretin geliştirilmesi, dijital teknolojilerin ekonomi sektöründe hayata geçirilmesi, enerji, ulaşım, eğitim ve gençlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduk."

Aydarbekov, yeni stratejide Afganistan'a özel önem verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini ve Afganistan'da barışı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası girişimleri desteklediklerini bildirdi.

Toplantıda, Orta Asya ülkeleri ve AB arasındaki faydalı iş birliğini karşılıklı daha da geliştirmeye yönündeki kararlılığın vurgulandığını anlatan Aydarbekov, bu çerçevede AB'nin Orta Asya bölgesinin istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeye devam edeceğinin ifade edildiğini aktardı.

"Orta Asya ülkeleri güçlü olsun istiyoruz"

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini de "Orta Asya ülkeleri güçlü olsun istiyoruz. Bölgede yoksullukla mücadele ve kadın haklarının daha güçlü olmasını arzuluyoruz." diye konuştu.

Mogherini, Orta Asya ülkelerinin iş birliği potansiyeline inandıklarını, AB'nin 28 üye ülke tarafından kabul edilen AB'nin Orta Asya Stratejisi'nin Orta Asya ülkeleri ile iş birliğinin gelişmesine destek vereceğini belirtti.

AB'nin Orta Asya ülkelerine desteğini sürdüreceğini söyleyen Mogherini, "Bölgede özel sektöre en çok yatırım yapan AB ülkeleridir. Ortaklığımız ülkelerimize yarar getirecek. İlişkilerimiz derinleşecek. Bundan sonraki aşamada iş birliğimizin yeni bir seviyeye ulaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mogherini, Orta Asya ülkelerinin bölgedeki uyuşturucu, terörizm ve sınır sorunlarının üstesinden birlikte gelebileceğinin altını çizdi.

Orta Asya'da bugün tarihi bir gün yaşandığına dikkati çeken Mogherini, Kırgızistan'da eğitim sektörü için 30 milyon avro, Tacikistan'da ekonominin gelişmesi için 14 milyon avro ve ayrıca Aral Gölü'nün yeniden canlanması için maddi destekte bulunacaklarını sözlerine ekledi.

AA

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