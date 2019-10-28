Modi'ye uçuş izni yok

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, resmi ziyarette bulunmak üzere Riyad'a gidecek Modi için, Pakistan hava sahasını kullanmayı talep ettiğini aktardı. Kureyşi, “Bugün 27 Ekim Keşmir Kara Günü. Bu yüzden Keşmir'de insan haklarını ihlal eden, halka baskı uygulayan Hindistan'ın Pakistan hava sahasını kullanma talebini reddettik” diye konuştu.