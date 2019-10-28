28 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 03:20:59
Modi'ye uçuş izni yok
Pakistan, Cammu Keşmir’de Müslümanlara yönelik zulmün sorumlusu olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin uçağına, ülkenin hava sahasını kullanma izni vermedi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, resmi ziyarette bulunmak üzere Riyad'a gidecek Modi için, Pakistan hava sahasını kullanmayı talep ettiğini aktardı. Kureyşi, “Bugün 27 Ekim Keşmir Kara Günü. Bu yüzden Keşmir'de insan haklarını ihlal eden, halka baskı uygulayan Hindistan'ın Pakistan hava sahasını kullanma talebini reddettik” diye konuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT