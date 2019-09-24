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24 Eylül 2019 Salı 16:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:18:31

"Modi'nin kararının altında, demografik yapıyı değiştirmek yatıyor"

Keşmir’in Pakistan ve Hindistan tarafında kalan bölgelerinde örgütlü siyasi partilerden oluşan Cammu ve Keşmir Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Sözcüsü Seyid Abdullah Gilani, Türk delegasyonu ile Muzafferabad'da bir araya geldi. Gilani, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının altında, bölgenin nüfus yapısını bozmak yatıyor." diye konuştu.

TM Dijital Haber Merkezi
 
Hindistan'ın 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'i ilhak etme kararı almasının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim yükselmeye başladı. Cammu ve Keşmir Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Sözcüsü ve beraberindeki heyet, aralarında TürkMedya Dijital Kıdemli Editörü Yaser Emre'nin de bulunduğu Türk basın delegasyonu ile Muzafferabad'da bir araya geldi.
 
Cammu ve Keşmir Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Sözcüsü Abdullah Gilani, 5 Ağustos'tan beri Cammu Keşmir'deki insanlardan haber alınamadığını ve bağlantının tamamen koptuğunu belirterek, "İnsanları kafese soktular, insanlar hastaneye bile gidemez oldu. Baskılara karşı durmak isteyenler Hint güvenlik güçlerinin şiddetiyle karşılaşıyor.  Sizin de gelip gördüğünüz üzere Azad Keşmir’e girmek herkese serbest. Ama Hindistan tarafındaki Keşmir topraklarında buna asla izin verilmiyor." dedi.


 
Gilani, Keşmir'in çoğunluğu Müslüman olan tek eyalet olmasının milliyetçi çevrelerce sorun olarak görüldüğünü belirterek, "Hindu milliyetçiliğinin emperyal ajandası olan ve Modi’nin taraftarı olduğu Hindistan Gönüllüler Organizasyonu (RSS) ideolojisi, Nazilerden ilham aldı. Bu düşünce yapısı, Hindistan’da Hıristiyanlık dahil tüm dinleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Keşmir halkı hiçbir zaman Hindistan işgalini kabul etmedi. Keşmir, Hindistan’ın Müslüman çoğunluğa sahip tek eyaletiydi. RSS ideolojisi bu nüfus yapısını sorun olarak gördü. Modi’nin Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının altında bölgenin nüfus yapısını bozmak yatıyor." diye konuştu.       
 
Uluslararası toplumu, Modi'ye karşı sesini çıkarmamakla suçlayan Gilani, "Modi'nin Keşmir’e yönelik son eylemlerinden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması konusunda Hindistan’a bugüne kadar baskı yapmayan uluslararası toplum sorumludur. Uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmedi. Bu insanların ümmetten büyük beklentileri var. Ama ne yazık ki uluslararası toplantılarda birtakım kararlar geçiren ülkeler, Hindistan’la yani Müslümanların katili Modi’yle iyi ikili ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.      
 
"KEŞMİR'İN DESTEKÇİSİ TÜRKİYE VE PAKİSTAN"
         
Gilani, Keşmirli bağımsızlık hareketlerinin Hindistan tarafından "terörist faaliyetler" olarak nitelendirmesine de değinerek, "Hindistan bugün Keşmir’deki özgürlük savaşçılarına terörist diyor. Ama şu var ki vaktinde Hindistan İngilizlerden bağımsızlığını kazanmaya çalışırken de İngilizler onlar için terörist diyordu." dedi.      
         
Türkiye ve Pakistan'ın Keşmir'e destek veren iki ülke olduğunu da vurgulayan Gilani, "Türk halkına teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bizi savundu. Bu gezegende Keşmir’in destekçisi iki ülke var; Pakistan ve Türkiye. Keşmirliler olarak halkınızı selamlıyoruz." açıklamasında bulundu,

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