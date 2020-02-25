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25 Şubat 2020 Salı 14:01:15 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 14:03:04

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti (Hüsnü Mübarek kimdir)

Mısır basını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 92 yaşında öldüğünü duyurdu

Mübarek’in ailesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.  Mübarek 1981 ile 2011 yıllar arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapmış, 2011 Arap Bahar protestoları sonucunda istifa etmek zoruna kalmıştı.

HÜSNÜ MÜBAREK KİMDİR?

Binlerce kişiyi öldürüp seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi hapse atan cuntanın tahliyesine karar verdiği Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ülkeyi yıllarca demir yumrukla yönetti.

 

Cuntanın ödüllendirircesine tahliyesine karar verdiği Muhammed Hüsnü Said Mübarek 4 Mayıs 1928 yılında doğdu.Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi'ni (1949) ve Bilbays'taki Havacılık Akademisi'ni bitirdi (1950). Sovyetler Birliği'nde ileri uçuş ve bombardıman teknikleri konusunda öğrenim gördü. Mısır Hava Kuvvetleri'nde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1966-69 arasında Hava Akademisi komutanlığını yürüttü.

SEDAT ÖLDÜRÜLÜNCE KOLTUĞA OTURDU

1972'de Enver Sedat tarafından hava kuvvetleri komutanlığına getirildi. Ekim 1973'te İsrail'le yapılan Yom Kippur Savaşı'nın ilk günlerinde Mısır Hava Kuvvetleri'nin elde ettiği başarılarda önemli rol oynadı. Ertesi yıl mareşal oldu.

Nisan 1975'te devlet başkanı yardımcılığına atandı.  6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ın bir suikast sonucunda öldürülmesi üzerine devlet başkanı oldu. Bu görevde öteki Arap ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye çalıştı. 1982'de Lübnan'ı işgal eden İsrail'le yakınlaşma politikasından uzaklaştı. 1987'de altı yıllık ikinci bir dönem için, oyların yüzde 97'sini alarak devlet başkanlığına yeniden seçildi. 1989'da, Enver Sedat döneminde İsrail'le yaptığı barış antlaşması yüzünden Arap Birliği'nden çıkarılmış olan Mısır tekrar birliğe kabul edildi, merkezi de Kahire'ye taşındı.

MUHALEFETİN KATILIMINI KISITLADI

 Mübarek; 1987, 1993, 1999 ve 2005 yıllarında yapılan ve muhalefetin katılımının kısıtlandığı seçimlerde arka arkaya dört kez göreve seçildi.

ARAP BAHARINA DAYANAMADI

2011 yılında Tunus'ta başlayan Arap dünyası protestolarının 25 Ocak 2011'de Mısır'da da başlaması üzerine 10 Şubat 2011'de yetkilerinin çoğunu yardımcısı Ömer Süleyman'a devretti, 11 Şubat 2011'de ise görevini orduya ve anayasa mahkemesine devrederek istifa etti. İstifa ettikten kısa bir süre sonra tutuklandı ve yargılanmaya başlandı. Bir süre idamla yargılandı.  2 Haziran  2012 günü yardımcısı ile birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken  oğulları ile yargılanan birkaç kişi ise beraat etti.Mahkemeye sedyede getirildi, kafes içinde yargılandı.

İDAMINI İSTEYENLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kısa süre sonra Mübarek'in idam edilmesini isteyen göstericiler, Mübarek'in yargılandığı mahkeme önünde polisle çatıştı.

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