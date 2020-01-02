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02 Ocak 2020 Perşembe 19:24:46 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 19:35:19

Tezkere Meclis'ten geçince tutuştular! Türkiye'nin Libya'ya asker yollamasına tepki gösterdi

Türkiye'nin Libya'ya asker yollamasına ilişkin tezkere Meclis'ten geçince ilk tepki Mısır'dan geldi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı hamleyle dengeleri yeniden oluşturdu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza atmıştı.

İmzaalardan sonra Türkiye'nin gündeminde Mehmetçik, Libya'ya gitsin mi gitmesin mi vardı...

Türkiye'nin  Libya’ya asker göndermesini öngören tezkere bugün TBMM’de oylandı.

AK Parti ve MHP'nin desteğiyle karar Meclis'ten geçti ve Mehmetçik Libya'ya gidecek...

SİSİ TUTUŞTU
Oylamadan çok kısa bir süre sonra darbeci Sisi’nin Mısır’ı tezkereyi eleştiren bir açıklama yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Böyle bir hamle Akdeniz bölgesindeki istikrarı olumsuz etkileyecektir” ifadesi kullanıldı. Yapılan açıklamada uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunuldu.

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