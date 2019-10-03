Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Nur,: Muhammed Bin Selman Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu itiraf etmeli

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 33 yıllık arkadaşı ve Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başarısız bir yönetim sergilediğini belirtti.

Nur, şunları kaydetti:

"Selman'ın gerçek yüzü anlaşıldı ve bu iğrenç cinayetin yanı sıra bütün alanlarda başarısız olduğu görüldü. Bu yıl Mısır, Sudan ve Cezayir için Arap Baharı'nın ikinci dalgası tekrar etti. İnşallah bu uğurda çalışan Kaşıkçı ve kitaplarında duruşlarıyla müjdelediği dalga gerçekleşir. İkinci Arap Baharı, Cemal Kaşıkçı'nın çabalarıyla gerçekleşti. Kaşıkçı'nın cesedinin parçalarının veya tamamının yerinin söylenmemesi, gizli bırakılması, bu araştırmaların Suudi Arabistan'ın gerçekleşen ciddiyetsiz ve güvensiz araştırmalarındandır."

Muhammed Bin Selman'ın, Kaşıkçı'yı öldürdüğünü inkar ettiğini ve başkonsolosluktan çıktığını onayladığını aktaran Nur, "Siyasi sorumluluğunu itiraf ederek cinayet sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Görüşüm, Selman bu cinayette ortak ve cinayetin sorumluluğunu itiraf etmesi gerek." diye konuştu.

Nobel Barış Ödüllü Yemenli Aktivist Tevekkül Karman da Kaşıkçı cinayeti için soruşturma ekibi kurulması gerektiğini söyledi.

Suudi rejiminin davayı kapatacağını dile getiren Karman, şunları kaydetti:

"Cemal Kaşıkçı, rejimi takip ederek ölümünden sonra da cesediyle olayı Birleşik Milletler sokaklarında ve organizasyonlarda kovaladı. Suudi Arabistan'ın planlarını bozmayı başardı. Kaşıkçı, Selman'ın, kendini Suudi rejimini düzeltmeye yetkili kişi olarak gösterme çabalarını ve onun Suudi Krallığı'na medeniyeti getirme projelerini bozdu. Bu planları kırdı. Selman, cinayeti kabul edip sorumluluğu üstlenmeli ve yargılanmalı."

(AA)