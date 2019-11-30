Mısır'da Türk öğrenciye işkence: Erdoğan diyerek dövdüler!

20 Eylül 2019, 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Mısır’da ilk kez binlerce kişinin Abdülfettah el Sisi yönetimine karşı sokağa çıktığı tarihti. Başta başkent Kahire olmak üzere birçok şehirde binlerce gösterici güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Konakladığı otelin yakınlarında iki sivil polis tarafından gözaltına alınan Özbey, 23 gün boyunca üç ayrı merkezde tutuldu, farklı güvenlik birimleri tarafından sorgulandı, işkence gördü ve 'Arapça bildiğini saklayan bir Türk ajanı' olmakla suçlandı.

Üniversite öğrencisi Özbey, "Yürüyüş yapıp yemek yiyeceğimi düşünürken, iki tane sivil polis bana doğru geldi. Pasaportumu ve telefonumu aldılar elimden. Kuytu bir yere gittik. Bir araştırma yaptıklarını, sonra beni bırakacaklarını düşünüyordum. Ama polis merkezine götürdüler. Orada o gün gösteri varmış. Benim bundan haberim yoktu" ifadelerini kullandı.

Polis merkezinde, gömleğinde kan lekeleri olan bir polis tarafından karşılandığını söyleyen Özbey, karakolda kendine ters kelepçe takıldığını ve o anlarda büyük şok yaşadığını belirtti.

Özbey için işkence ise gözaltına alındığı ilk akşam götürüldüğü karakolda başlamış. İngilizce konuşabileceği hiçbir polis bulamadığını ve kendisine sürekli Arapça bir şeyler söylendiğini belirten Özbey, "Arapça bilmediğimi söyleyince beni 'Türkiye ve Erdoğan' diyerek dövmeye başladılar. Diğer dediklerini anlayamıyorum tabii ki ama bu iki kelimeyi seçebiliyorum aradan. Bir iki dakika sürdü bu durum. Karakoldaki göstericilerden gözüne kestirdiklerini dövüyorlardı" sözleriyle gözaltında geçirdiği ilk geceyi özetledi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Özbey, serbest bırakılarak Türkiye’ye gönderileceğini düşünmüş ancak sonraki durağı yüzlerce kişinin tutulduğu toplama merkezi benzeri bir bina olmuş. Özbey, burada yüzlerce Mısırlıyla birlikte kaldığı bir hafta boyunca neredeyse her zaman gözlerinin bağlı olduğunu ve yere yatırılarak sopalarla dövüldüklerini söyledi.

"Mısır’a ajanlık için geldiğimi düşünüyorlardı. Günün sonunda hep beni öldüreceklerini düşündüm" diyen Özbey, tutulduğu toplama merkezinde bazı tutuklulara elektrik verildiğini ancak kendisinin böyle bir işkenceye tabi tutulmadığını belirtti.

Sorgusuna gözaltına alındıktan bir hafta sonra başlanan Ali Özbey, bu sorguda Müslüman Kardeşler’e yardım edip etmediği ve ajanlık yapıp yapmadığı yönünde sorularla karşılaştı. Özbey’e Recep Tayyip Erdoğan’ı sevip sevmediği ve son seçimlerde kime oy verdiği yönünde sorular yöneltildi.

Ali Özbey günler süren fiziksel ve psikolojik işkencenin ardından Mısırlı bir polis müdürünün kendisinden 'özür dilediği' anları şu sözlerle özetledi:

"Beni bir polis çağırdı. Gözlerim bağlı olduğu için insanların sadece ayakkabılarını görüyordum. Kiminde terlik, kiminde postal var, benimle konuşan poliste ise kundura tarzı bir ayakkabı vardı. Rütbeli olduğunu düşündüm. İyi bir İngilizce ile, 'Bütün Mısır polisleri adına senden özür dileriz ama bu yaşadıkların senin için değil, Erdoğan için. Çünkü Erdoğan, Mısır'ın cehenneme gitmesini istiyor' dedi."

Mısır'da gözaltında tutulduğu 23 gün boyunca, kendisinin yok edileceğini düşündüğünü söyleyen Ali Özbey'in hikayesi ise kapalı bir otoparkta gerçekleşen gizli bir salıverilmeyle sonlandı. 23 günlük gözaltı sürecinde toplama merkezi, istihbarat binası ve geri gönderme merkezi gibi ayrı yerlerde tutulan Özbey, daha sonra kapalı bir otoparkta Türk büyükelçiliğinden yetkililere teslim edildi.

Teslimat sırasında yanında iki Türk vatandaşının daha olduğunu daha sonradan fark ettiğini söyleyen Özbey, "Aracın arka kapısı açıldı. Bir kadın, 'Merhaba' dedi. Merhaba’yı duyunca ağlamaya başladım. Orada anladım kurtarıldığımızı. Otopark gibi bir yerde gizli bir şekilde gerçekleşti bu. Daha sonra elçilikten uçak biletimizi aldılar. Pasaport çıkarıldı tek kullanımlık ve Türkiye’ye döndüm" sözleriyle Mısır’da yaşadıklarının nasıl sonlandığını anlattı.

Halen Türkiye’de eğitimine devam eden Ali Özbey, Mısır'dan döndükten sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti. Özbey, Mısır'da yaşadıklarını aşabilmek için fiziksel ve psikolojik tedavi görmeye başladığını ancak her şeye rağmen ailesinin yanına dönebildiği için mutlu olduğunu belirtti.

(DW TÜRKÇE)