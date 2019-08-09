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09 Ağustos 2019 Cuma 07:13:48 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 07:21:53

Mısır'da "Kanser Enstitüsü" saldırısıyla bağlantılı 17 terörist etkisiz hale getirildi

Kahire'de 20 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırı ile bağlantılı oldukları belirtilen 17 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen pazar başkent Kahire’de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı düzenleyen eylemcinin kimliğinin belirlendiği aktarılarak “Kanser Enstitüsü saldırısını düzenleyenin terör örgütü Hasm Hareketi mensubu Abdurrahman Halid Mahmud olduğu belirlenmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda teröristlerden birinin Feyyum kentinde diğerinin ise başkent Kahire’nin Şuruk bölgesinde yakalandığı, yakalanan teröristlerin gösterdiği yerlere yapılan baskınlarda da 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının resmi Facebook hesabından konu ile ilgili yapılan diğer bir açıklamada ise Kahire’nin güneyinde söz konusu olayla ilişkili iki teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Konu ile ilgili bağımsız kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçen pazar gecesi başkent Kahire’deki Kanser Enstitüsü’nün önünde meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetmiş 47 kişi de yaralanmıştı.

AA

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