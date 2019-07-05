Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor

  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6108
  • Euro
    6,3222
  • Altın
    255,3033
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İzmir'de heyelan olan mahalle "afete maruz bölge" ilan edildi İzmir'de heyelan olan mahalle "afete maruz bölge" ilan edildi
3'üncü kattan düşen minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı 3'üncü kattan düşen minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı
UEFA'dan flaş Trabzonspor kararı UEFA'dan flaş Trabzonspor kararı
Hilal-i Ahmer Koleksiyonu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında sergileniyor Hilal-i Ahmer Koleksiyonu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında sergileniyor
Ketenpere konusu ne? Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Ketenpere konusu ne? Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
İran'dan İsrail'e yeni tehdit İran'dan İsrail'e yeni tehdit
Comolli strateji değiştirdi! Beklemeye tahammül yok Comolli strateji değiştirdi! Beklemeye tahammül yok
Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı
NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı: Zaman daralıyor, Rusya'ya çağrımızı yineliyoruz NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı: Zaman daralıyor, Rusya'ya çağrımızı yineliyoruz
Kolarov için İtalya'dan flaş iddia! 'Ayrılık konuşması gerçekleşti' Kolarov için İtalya'dan flaş iddia! 'Ayrılık konuşması gerçekleşti'
Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açacak Rusya, Türkiye'de ihracat ofisi açacak
5 Temmuz reyting sıralaması! Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Bir Baba Hindu mu, Ketenpere mi kim birinci? 5 Temmuz reyting sıralaması! Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Bir Baba Hindu mu, Ketenpere mi kim birinci?
Yargıtay Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu Yargıtay Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu
Başkan Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır Başkan Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır
Prenses Haya neden İngiltere’ye sığındı? İşte İngiliz basınının iddiası... Prenses Haya neden İngiltere’ye sığındı? İşte İngiliz basınının iddiası...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor
Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak
İkinci Merih Demiral vakası! İtalya onun peşinde İkinci Merih Demiral vakası! İtalya onun peşinde
YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavları ne zaman açıklanacak? YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavları ne zaman açıklanacak?
Sri Lanka'da 4 kişinin infazı 30 Ekim'e ertelendi Sri Lanka'da 4 kişinin infazı 30 Ekim'e ertelendi
Bir Baba Hindu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Bir Baba Hindu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi?
Beyrut'ta Burak Özçivit izdihamı yaşandı Beyrut'ta Burak Özçivit izdihamı yaşandı
NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı: Tehlike kapıda NATO'dan Rusya'ya INF uyarısı: Tehlike kapıda
2. Abdulhamid'i de gördü, Başkan Erdoğan'ı da 2. Abdulhamid'i de gördü, Başkan Erdoğan'ı da

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Temmuz 2019 Cuma 15:54:35 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:56:03

Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor

Mısır’da 3 Temmuz 2013’te gerçekleşen askeri darbe sadece Mısır için değil, Orta Doğu’da uzun yıllardır baskıcı yönetimlere maruz kalan kitlelerin farklı motivasyonlarla kalkıştıkları devrim hareketleri açısından da bir dönüm noktasıydı

Mısır’da 3 Temmuz 2013’te gerçekleşen askeri darbenin üzerinden altı yıl geçti. Dönemin genelkurmay başkanı Abdülfettah es-Sisi’nin başını çektiği askeri darbe sadece Mısır için değil, Orta Doğu’da uzun yıllardır baskıcı yönetimlere maruz kalan kitlelerin farklı motivasyonlarla kalkıştıkları devrim hareketleri açısından da bir dönüm noktasıydı. Nitekim Mısır’daki devrim sürecinin başarısız olması, diğer ülkelerdeki süreçlerin de aynı akıbete uğraması açısından önem taşımaktaydı.

Mısır’da darbenin ardından yönetimi ele geçiren Sisi’nin ülkedeki muhaliflere yönelik baskı ve yıldırma politikası özellikle dikkat çekti. Darbenin hemen ardından Rabiatül Adeviyye Meydanı’nda gerçekleştirilen katliamla binden fazla sivil muhalifi katleden Mısır rejimi, muhaliflere karşı en ufak bir acıması olmayacağını açık bir şekilde gösterdi.

Bunun yanında Mısır’daki Müslüman Kardeşler hareketinin siyasi bir aktör haline gelmesi ve ülkede iktidar kadrolarını kontrol etmesi, özellikle bu harekete yıllardır mesafeli olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri açısından ciddi bir tehdit olarak görülmüştü. Bu iki ülke Müslüman Kardeşlerin bölgesel bir güç haline gelmesini kendi rejimlerinin geleceği açısından bir risk olarak görmüşlerdi. Bu nedenle Riyad ve Abu Dabi’nin desteklediği askeri darbe hem bu iki ülke hem de bölgede Müslüman Kardeşlerin güçlenmesini tehdit olarak algılayan İsrail ve ABD açısından hayati önem taşımıştır.

Bu durum darbeyi izleyen süreçte de açık biçimde gözlemlenmişti. Mısır’da darbenin ardından iktidara gelen Sisi rejimi, Müslüman Kardeşler hareketini ortadan kaldırmak amacıyla her türlü baskı politikasını işlevselleştirirken, Suudi Arabistan ve BAE de bölgesel ve küresel düzeyde hareketin meşru bir aktör olarak kabul edilmemesi adına yoğun çaba sarf ettiler. Müslüman Kardeşler önce Mısır, daha sonra da Suudi Arabistan ve BAE’de terör örgütü ilan edilirken, bu yönde karar almaları için diğer bölge ülkelerine de bu üç yönetim tarafından baskı yapıldı.

Müslüman Kardeşler'in mücadelesi

Mısır’da darbenin ardından yönetimi ele geçiren Sisi’nin ülkedeki muhaliflere yönelik baskı ve yıldırma politikası özellikle dikkat çekti. Darbenin hemen ardından Rabiatül Adeviyye Meydanı’nda gerçekleştirilen katliamla binden fazla sivil muhalifi katleden Mısır rejimi, muhaliflere karşı en ufak bir acıması olmayacağını açık bir şekilde gösterdi. İzleyen süreçte ise olası bir yeniden kalkışmayı engellemek ve bu anlamda riski tamamen ortadan kaldırmak amacıyla Sisi rejimi sadece Müslüman Kardeşler hareketine yönelik değil, ülkedeki tüm örgütlü muhalefete karşı ciddi bir baskı kampanyası yürüttü. İslami, liberal, seküler ve sosyalist tüm ideolojilerden darbe karşıtları rejimin baskısına bir şekilde maruz kaldı.

Öyle ki bu durumdan 3 Temmuz 2013 darbesine destek olan 6 Nisan Hareketi dahi nasibini almış, kuruluş yasaklanırken, liderleri de uzun süre hapis cezası almışlardır. Benzer bir durum Devrimci Sosyalistler için de geçerlidir. Harekete yönelik birçok tutuklama gerçekleştirilirken, 25 Ocak Devrimi’nin yıl dönümünde Kahire’de düzenlenen gösteriler sırasında hareket üyesi bir aktivist polis tarafından öldürülmüştür. İzleyen süreçte hem 6 Nisan Hareketi hem de Devrimci Sosyalistler, Sisi rejiminin daha fazla baskısına maruz kalmamak için geri adım atmak zorunda kalmış ve muhalif söylemi dillendirmeyi bırakmıştır.

Ancak askeri darbenin en büyük mağduru ve sonraki süreçte hedefi olan Müslüman Kardeşler hareketi, diğer muhalif grupların aksine barışçıl ve sivil mücadelesini devam ettirme kararı aldı. Silahlı hiçbir eylemin parçası olmayan Müslüman Kardeşler üyeleri darbeyi kesin bir dille reddettiler ve ülkede demokrasi için mücadele eden yegane grup olarak kaldılar. Bu mücadele Müslüman Kardeşler üyeleri açısından ağır bir maliyeti beraberinde getirdi. Hareket üyesi binlerce kişi bu süreçte ülke dışına çıkmak zorunda kaldı, bunu başaramayanlar ise kendilerini acımasız bir siyasi baskı sarmalının içerisinde buldular.

Binlerce Müslüman Kardeşler üyesi darbeyi izleyen süreçte hapse atılırken, büyük çoğunluğunun davaları yapılan anayasa değişikliği ile askeri mahkemeler tarafından görüldü. Kötü hapishane koşullarında, gerekli tıbbi müdahaleyi alamadan ve bazı insan hakları kuruluşlarının rapor ettiği üzere kötü muamele ve işkenceye maruz kalan Müslüman Kardeşler üyeleri tüm bu zorluklara rağmen demokrasi mücadelesini sürdürdü. Ancak Sisi rejimi bölgesel ve küresel güçlerden aldığı destekle baskıcı politikalarını devam ettirdi ve insan haklarını hiçe sayarak Müslüman Kardeşler liderlerini saf dışı etme stratejisi izledi.

Mursi'nin vefatı

Bu süreçte birçok Müslüman Kardeşler üyesi kötü hapishane şartları ya da gerekli tıbbi müdahaleyi alamadıkları için kalıcı hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldı ya da hayatını kaybetti. Bu anlamda en dikkat çeken olay geçen ay Mısır’ın demokratik seçimlerle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin yargılandığı bir davadan dolayı çıkarıldığı mahkeme salonunda hayatını kaybetmesidir.

Altı yıldır hücre hapsinde tutulan Mursi’nin sağlık durumu bu süreçte giderek kötüleşirken ailesi ve avukatlarının tıbbi müdahale talepleri geri çevrildi. Uluslararası gözlemciler ve insan hakları kuruluşlarının Mısır yönetimine Mursi’nin sağlık durumunun giderek kötüleştiği ve derhal müdahalede bulunulması gerektiğine dair çağrıları da karşılıksız kaldı. Bu süre zarfında aile üyeleri ile de görüşmesi engellenen Mursi, 17 Haziran 2019’da mahkeme salonunda fenalaştı ancak uzun bir süre doktoraların müdahalesine izin verilmedi. Daha sonra hastaneye kaldırılan Mursi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Avukatları ve insan hakları kuruluşları Mursi’nin ölümünde tıbbi müdahalenin geç yapılmasının rol oynadığını belirttiler. Kahire’de Müslüman Kardeşler liderlerinin defnedildiği bir mezarlıkta düzenlenen Mursi’nin defin töreni yoğun güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirildi.

Birçok uluslararası gözlemci ve insan hakları kuruluşu Mursi’nin vefatından Sisi rejimini sorumlu tuttu. Ancak belirtilmelidir ki Mursi’nin vefatında ve diğer Müslüman Kardeşler üyelerinin hapishanelerde zor koşullar altında ve tıbbi müdahaleden mahrum bırakılarak bir anlamda ölüme terk edilmelerinde, Sisi rejiminin sorumluluğu olduğu kadar tüm uyarılara rağmen Kahire’ye destek veren uluslararası aktörlerin de sorumluluğu var.

Uluslararası medyaya yansıyan haberlere göre Mısır hapishanelerindeki diğer bazı muhalif figürlerin de sağlık durumları giderek kötüleşiyor. Bu anlamda bir başka öne çıkan örnek de eski Müslüman Kardeşler üyesi Abdulmunim Ebul Futuh’tur. 1980’lerden itibaren hareketin üyesi olan ancak 2012 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Müslüman Kardeşler’den ayrıldığını açıklayarak aday olan Ebul Futuh, askeri darbe sonrası dönemde eleştirel bir tutum takınmış ancak harekete üye olmadığı için ilk etapta rejimin doğrudan baskısına maruz kalmamıştı. Ancak eleştirilerini artırması üzerine 2018 yılında terör listesine eklenen Ebul Futuh, aynı yılın şubat ayında Londra’da verdiği bir mülakat sonrasında Mısır’a dönüşünün hemen ardından tutuklandı. İleri yaşı ve kötü hapishane koşulları nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Ebul Futuh geçen hafta iki kez kalp krizi geçirdi ve ölümün eşiğinden döndü. Hücre hapsine tutulan Ebul Futuh’un ailesi yaptığı açıklamada muhalif figürün sağlık durumunun özellikle tıbbi ihmal nedeniyle giderek kötüleştiğini belirtti ve derhal önlem alınması çağrısında bulundu.

Rejime yönelik tepki artıyor

Mısır’da başta Müslüman Kardeşler üyeleri olmak üzere tüm muhaliflere yönelik bu insan hakları ihlalleri ve keyfi uygulamalar, Sisi rejiminin hem toplumsal düzeyde hem de Arap kamuoyları nezdinde meşru bir aktör olarak kabul edilmemesinin başlıca nedenidir. Bölgesel aktörlerle iyi ilişkiler geliştirmesine, Afrika’da yeni açılımlar gerçekleştirmesine ve Batılı ülkelerin tam desteğini almasına rağmen Sisi, ülkesinde iktidarı geniş kitlelerce sorgulanan ve varlığı ülkenin istikrarı açısından bir problem olarak görülen bir lider halini almış durumda.

Bu baskıcı ve ayrıştırıcı politikalarıyla toplumsal desteği giderek kaybeden, izlediği kötü ekonomi politikalarıyla özellikle dar gelirli kesimlerin tepkisini çeken ve her ne kadar aktif bir görünüm verse de dış politikada attığı başarısız adımlarla ülkesinin çıkarlarını uzun vadede riske eden Sisi, muhaliflere yönelik yoğun baskısını sürdürerek rejime karşı toplumsal tepkinin daha da artmasına neden oluyor. ABD ve İsrail başta olmak üzere küresel güçlerden aldığı desteğe güvenen Sisi, iç kamuoyunda kendisine karşı giderek derinleşen öfkenin gelecek dönemde sindirilmesi imkansız bir noktaya gelebileceğini hesaba katmıyor. Bu nedenle Sisi rejiminin, aradan geçen altı yıla rağmen neden halen meşruiyet tartışmalarına konu olduğunu sorgulaması gerekiyor.

(AA)

Başkan Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır
Ölü sayısı 1000'e yaklaşmıştı, korkunç görüntüler yayınlandı!
Emiri yıkan kaçışın arkasında koruma mı var? İşte İngiliz basınının iddiası...
"İsrail’in çıkarlarına hizmet eden proje asla kabul edilemez"
Hilal-i Ahmer Koleksiyonu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında sergileniyor
Başkan Erdoğan'dan yeni parti iddialarına dikkat çeken yorum
2. Abdulhamid'i de gördü, Başkan Erdoğan'ı da
Başkan Erdoğan önemli açıklamalar
Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama oldu: Ölü ve yaralılar
Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu!
FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren The Network belgeselini 13 ülke daha görecek
S-400 mü, Patriot mu? İlker Başbuğ yorumladı: Dünyanın en iyisi
Beyrut'ta Burak Özçivit izdihamı
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması! Doğruladılar
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Galatasaray büyük bomba peşinde! Gelirse olay olur
Yeni görüntüleri ortaya çıktı... 'Tosuncuk'un lüks yat sefası
SIPRI'dan kritik uyarı: ABD'nin tehdidi NATO'yu sarsar
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Cocu imzayı attı, Fenerbahçeli o ismi istedi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ