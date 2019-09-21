Mısır Savunma Bakanlığı'na 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı!

Mısır'da Tahrir Meydanı'nda toplanan halk, darbeci Sisi'yi protesto ediyor. Polisin tüm çabalarına rağmen meydandaki ve sokaklardaki kalabalık gittikçe artıyor.

"BU İLK ADIM, DEVAMI GELECEK"

Sosyal medyadan yayınladığı videoda Muhammed Ali, halkın korku duvarını aşıp meydanları doldurması gerektiğini belirterek, "bu ilk adım, devamı gelecek" dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NA "SİSİ'Yİ TUTUKLAYIN" ÇAĞRISI

Muhammed Ali aynı zamanda Savunma Bakanlığı'na da çağrı yaparak "Sisi'yi tutuklayın" mesajını verdi.

"ASKERİYEDE SİSİ KARŞITLARI VAR" İDDİASI

Muhammed Ali'nin bu çağrısı, askeriye içinde Sisi karşıtlarının olduğuna dair söylentileri güçlendiriyor.