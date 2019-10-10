Mısır devriminin sembol ismine hapiste işkence

Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah'ın hapiste gördüğü işkence nedeniyle bayıldığı ve tehditlere maruz kaldığı belirtildi.

Ala'nın kız kardeşi Muna Seyf sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kahire'nin güneyindeki Tora Hapishanesi'nde tutuklu bulunan kardeşinin dün gördüğü işkence nedeniyle bayıldığını ifade etti.

Paylaşımında, kardeşinin hapishanede kötü muameleye maruz kaldığını belirten Seyf, muhalif aktivistin saatlerce yüzü duvara dönük halde durmaya zorlandığını, kıyafetlerinin çıkarıldığını kaydetti.

Seyf, hapishane yönetiminin tüm bunları anlatması halinde hapisten çıkamayacağı şeklinde tehdit ettiğini ancak kardeşinin tehditlere boyun eğmediğini aktardı.

Seyf'in sosyal medya kullanıcılarına, kardeşine destek verme çağrısının ardından yüzlerce kullanıcı "Ala'ya özgürlük", "Ala tehlikede" etiketleriyle Ala Abdulfettah'a destek tweetleri attı.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 29 Eylül'de adli kontrol için gittiği polis merkezinde gözaltına alınmıştı.

Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından 5 yıl adli kontrol şartıyla mart ayında tahliye edilmişti.

Mısır yasalarına göre adli kontrol, ikamet ettiği bölgedeki polis karakolunda bazen 5-6 saat gecelemek şeklinde uygulanıyor.

AA