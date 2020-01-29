  • Bist 100
    120167
  • Dolar
    5,9601
  • Euro
    6,5547
  • Altın
    300,4150
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz
CHP'li belediyenin şirketine 5 milyonluk operasyon: 11 şüpheli gözaltında bir kişi de aranıyor CHP'li belediyenin şirketine 5 milyonluk operasyon: 11 şüpheli gözaltında bir kişi de aranıyor
İsrail kabinesinin Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin 'ilhakı' oylaması belirsiz bir tarihe ertelendi İsrail kabinesinin Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerinin 'ilhakı' oylaması belirsiz bir tarihe ertelendi
Hafter'in, Trablus'ta okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi Hafter'in, Trablus'ta okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
Husi milisler Suudi Arabistan'da petrol tesislerini hedef aldı Husi milisler Suudi Arabistan'da petrol tesislerini hedef aldı
Srebrenitsa'daki Boşnak veliler, Sırp öğrencilerin Çetnik paylaşımını protesto etti Srebrenitsa'daki Boşnak veliler, Sırp öğrencilerin Çetnik paylaşımını protesto etti
Avustralya'da yeni tip koronavirüs vakası 6'ya yükseldi Avustralya'da yeni tip koronavirüs vakası 6'ya yükseldi
UMH Sözcüsü Kanunu: Sivilleri korumak için çeteleri ve paralı askerleri yenmeliyiz UMH Sözcüsü Kanunu: Sivilleri korumak için çeteleri ve paralı askerleri yenmeliyiz
Mişel Avn'den, sözde barış planına karşı Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek geldi Mişel Avn'den, sözde barış planına karşı Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek geldi
Trump'ın eski temsilcisi Greenblatt: Trump seçimi kaybederse barış planı tehlikeye girer Trump'ın eski temsilcisi Greenblatt: Trump seçimi kaybederse barış planı tehlikeye girer
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını 'incelemeye devam edecek' Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını 'incelemeye devam edecek'
Seat Leon'un yeni tasarımı gün yüzüne çıktı Seat Leon'un yeni tasarımı gün yüzüne çıktı
Bircan Bali kaç yaşında? Bircan Bali evli mi, eşi kim? Bircan Bali kaç yaşında? Bircan Bali evli mi, eşi kim?
Türkiye'den MİT açıklaması: İstihbaratımız dengeleri değiştiriyor Türkiye'den MİT açıklaması: İstihbaratımız dengeleri değiştiriyor
Başkan Erdoğan emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze töreninde Başkan Erdoğan emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze töreninde
Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural'ın yeni takımı hangisi? Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural'ın yeni takımı hangisi?
Pakistan'dan çağrı: Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz Pakistan'dan çağrı: Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz
Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor? Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor?
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir düzensiz göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yeni bir düzensiz göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! 1,5 yıllık anlaşma... Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı! 1,5 yıllık anlaşma...
Türk Kızılayı depremzedelere yardıma devam ediyor Türk Kızılayı depremzedelere yardıma devam ediyor
Çin Kadın Milli Futbol Takımı'nda bulunan 32 kişi Avustralya'da karantina altına alındı Çin Kadın Milli Futbol Takımı'nda bulunan 32 kişi Avustralya'da karantina altına alındı
Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor
Hindistan'da otobüs ile 'tuk tuk' çarpıştı: 27 ölü Hindistan'da otobüs ile 'tuk tuk' çarpıştı: 27 ölü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ocak 2020 Çarşamba 16:08:17 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 16:09:43

Mişel Avn'den, sözde barış planına karşı Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek geldi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanında yer aldığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Lübnan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planıyla mücadelede Filistin ile dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayan Avn, ülkesinin özellikle Filistinli mültecilerin topraklarına dönüş hakkı ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu öngören 2002 yılındaki Arap Barış Girişimi'ne bağlı kaldığını kaydetti.

Meclis Başkanı Berri: "Filistinlilerin hayallerinin geri kalanı yıkıldı"

Öte yandan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin sözde barış planıyla "Filistinlilerin bağımsız devlet hayallerinin geri kalanının da yıkıldığını" belirtti.

Meclis Başkanı Berri, ABD Başkanı Donald Trump tarafından dün akşam açıklanan sözde barış planına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız devlet hayallerinin geriye kalanını da yıktı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu planı, Filistin Arap topraklarının yanı sıra hak ve egemenliklerini Arapların paralarıyla satın almak üzere sunulan "bir rüşvet" olarak nitelendiren Berri, şunları kaydetti:

"Topraklarına geri dönüş hakkı başta olmak üzere Filistin halkı ve meşru haklarına karşı yeni idam töreninde yalancı tanık olmayacağız. Yüzyılın Anlaşması'nın, Filistin davasını açıkça tasfiye etme girişimi olduğu kadar Filistin davasını savunan özgürlerin güçlerini yeniden toplamaya da vesile olması gerekir. Arapların geriye kalmış son onurunu koruma ve toprakları kurtarmanın tek yolu direniş seçeneğidir."

Yeni Lübnan Başbakanı Hassan Diyab da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs pusula olarak kalmaya devam edeceği gibi Filistin de dava olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ