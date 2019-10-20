20 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 19:59:39
Misafirlere Hikaye'den davetiye
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, platforma yeni bir özellik daha ekliyor.
Platformun hikayeler bölümüne önümüzdeki aylarda davetiye özelliği getirilecek. Facebook’un etkinlik davetine benzeyen bu özellik sayesinde kullanıcılar, hikayeler bölümünden, bir etkinliğin zamanını ve konumunu paylaşabilecek. Aynı zamanda, kimlerin katılacağını buradan görebilecek.
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