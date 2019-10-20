Misafirlere Hikaye'den davetiye

Platformun hikayeler bölümüne önümüzdeki aylarda davetiye özelliği getirilecek. Facebook’un etkinlik davetine benzeyen bu özellik sayesinde kullanıcılar, hikayeler bölümünden, bir etkinliğin zamanını ve konumunu paylaşabilecek. Aynı zamanda, kimlerin katılacağını buradan görebilecek.