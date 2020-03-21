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21 Mart 2020 Cumartesi 22:09:50 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 22:11:03

Miraç Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Kırklareli ve Tekirdağ'da Miraç Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Kırklareli ve Tekirdağ'da Miraç Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün biran önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Kırklarelili Nazmiye Kılıç, AA muhabirine, ilk kez bir kandil gecesinde camiye gidemediğini söyledi.

Kandil gecelerinde camide toplu ibadet yapamamanın İslam alemi açısından üzüntü verici olduğunu anlatan Kılıç, "Kandil günlerinde camiye giderek ibadet etmeye alışkındık. Bu bizim için vazgeçilmez bir ibadetti. Devletimiz bizlerin sağlığını korumak için camilerde ibadetlere kısıtlama getirdi. Onlardan da Allah razı olsun. Dilerim ki Allah'tan bir an önce bu hastalık son bulur ve herkes eski mutlu günlerine kavuşur." dedi.

Süheyla Ertop da tüm vatandaşların kandilini kutladı.

Koronavirüsün özellikle yaşlılar için çok riskli olduğunu, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ve toplu alanlarda bulunmadıklarını anlatan Ertop, kandil gecesi hastaların sağlığına kavuşması, hastalığın bir an önce sona ermesi, dünyanın içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtulması için dua ettiğini dile getirdi.

AA

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