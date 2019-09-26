Minik prensten ilk poz

ARCHIE BAŞPİSKOPOSLA TANIŞTI

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin medyatik çifti Prens Harry ve Meghan Markle, resmi görev kapsamında Güney Afrika turuna çıktı. Dört ay önce dünyaya gelen bebekleri Archie’yi de yanlarından ayırmayan çift, gezi boyunca kameralara poz vermekten çekinmedi. Etrafa gülücükler saçan minik prensin babasına olan benzerliği, İngiliz ve dünya basınında geniş yer buldu. Öte yandan Güney Afrika Anglikan Kilisesi'nin başpiskoposu Desmond Tutu’yla bir araya gelen çift, buluşma haberini, “Başpiskopos, Archie ile tanıştı” şeklinde sosyal medya hesabında duyurdu.

Minik Archie, gezi boyunca etrafa gülücükler saçtı