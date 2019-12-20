Minik milyoner servetine servet kattı

23 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Ekonomi ve iş dergisi Forbes, 2019’un en çok kazanan YouTube fenomenlerini açıkladı. Listenin zirvesinde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, yine 8 yaşındaki ABD vatandaşı Ryan Kaji yer aldı. Ryan Toysreview (Ryan'ın oyuncak incelemesi) isimli kanalında, kendisine gönderilen hediyeleri ve oyuncakları paketinden çıkarıp tanıtımını yapan Kaji, yıl boyunca çektiği videolardan 26 milyon dolar (154 milyon TL) kazandı. 23 milyon kişi tarafından takip edilen minik YouTuber, geçtiğimiz sene 22 milyon dolar gelir elde etmişti.

BANKA HESABINA YATIYOR

Ryan şu anda küçük olduğu için, kazandığı paralar otomatik olarak banka hesabına gidiyor ve kimse dokunamıyor. Anne babasına göre, yasal olarak yetişkin hale geldiğinde biriktirdiği parayla ne yapacağına kendisi karar verecek. Öte yandan listenin 2’inci sırasında 20 milyon dolar gelirle Dude Perfect kanalı, 3’üncü sırada ise 18 milyon dolarla yine bir başka çocuk YouTuber olan ABD’li Anastasia Radzinskaya yer aldı. İlk 10’daki YouTuber’ların toplam kazancı, 162 milyon dolar olarak açıklandı.