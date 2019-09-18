Milyonlarca hastanın verileri tehlikede

TÜRKLER’İN BİLGİLERİ DE VAR

Veriler arasında hastaların isim ve adresleri, sağlık kontrolünün yapıldığı tarih, tedaviyi yürüten doktor ve tedavi şekline ilişkin bilgilerin yanı sıra, kanser tarama sonuçları, röntgen filmleri, vücuttaki kalp pillerinin durumu gibi farklı bulgular da yer alıyor. Güvenlik açığından en çok etkilenen ülke ABD oldu. Sadece radyoloji hastalarına ait verilerin bir milyonu geçtiğine dikkat çekildi.