18 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 00:15:01
Milyonlarca hastanın verileri tehlikede
Alman güvenlik uzmanları, aralarında Türkiye’den hastalara ait bilgilerin de bulunduğu 50 ülkeden yaklaşık 16 milyon kişiye ait özel verilerin yeterli güvenlik önlemi bulunmayan bilgisayar sunucularında saklandığını tespit etti.
TÜRKLER’İN BİLGİLERİ DE VAR
Veriler arasında hastaların isim ve adresleri, sağlık kontrolünün yapıldığı tarih, tedaviyi yürüten doktor ve tedavi şekline ilişkin bilgilerin yanı sıra, kanser tarama sonuçları, röntgen filmleri, vücuttaki kalp pillerinin durumu gibi farklı bulgular da yer alıyor. Güvenlik açığından en çok etkilenen ülke ABD oldu. Sadece radyoloji hastalarına ait verilerin bir milyonu geçtiğine dikkat çekildi.
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