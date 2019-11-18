18 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 21:45:53
Milyonda bir görülüyor: 3 boynuzu var
ABD'nin Michigan eyaletindeki karla kaplı ormanlık alanda, üç boynuzlu geyik fotoğraflandı.
'GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM'
Milyonda bir görülen bu hayvanı, eyaletin eski temsilciler meclisi üyesi ve amatör fotoğrafçı Steve Lindberg yakaladı. Geyiğin boynuzunu önce dal parçası zannettiğini belirten 75 yaşındaki Lindberg, “Ömrüm boyunca avcılık yaptım. Ancak 6 yıl önce geyiklere silah değil, fotoğraf makinesi doğrultmaya karar verdim. O kadar güzeldi ki onu saatlerce izledim” ifadelerini kullandı.
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