Miçotakis yine fena gaza gelmiş! Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı 'haklı' sanıyor
Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından tansiyonun yükseldiği Ankara-Atina hattında sıcak bir gelişme yaşandı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis Noel tatili için gittiği Çoban Adası'nda Türkiye ile ilgili "Yunanistan her zaman komşusu ile farklarını barışçıl yollardan çözmek istemektedir. Haklarımıza güveniyoruz ve uluslararası kanunlara inanıyoruz çünkü kanunlar bizim tarafımızda" açıklamasında bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Noel tatili için Çoban Adası'ndaki (Yunancası: Kasos Adası) askerleri ziyaret ettiği sırada açıklamalarda bulundu.
Miçotakis, "Bugün burada bulunmam ulusal haklarımıza ve ulusal birlik ve toprak bütünlüğümüze olan inancımızın sembolüdür. Yunanistan her zaman komşusu ile farklarını barışçıl yollardan çözmek istemektedir. Haklarımıza güveniyoruz ve uluslararası kanunlara inanıyoruz çünkü kanunlar bizim tarafımızda" ifadesini kullandı.
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