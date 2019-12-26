Miçotakis yine fena gaza gelmiş! Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı 'haklı' sanıyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Noel tatili için Çoban Adası'ndaki (Yunancası: Kasos Adası) askerleri ziyaret ettiği sırada açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, "Bugün burada bulunmam ulusal haklarımıza ve ulusal birlik ve toprak bütünlüğümüze olan inancımızın sembolüdür. Yunanistan her zaman komşusu ile farklarını barışçıl yollardan çözmek istemektedir. Haklarımıza güveniyoruz ve uluslararası kanunlara inanıyoruz çünkü kanunlar bizim tarafımızda" ifadesini kullandı.