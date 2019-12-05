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05 Aralık 2019 Perşembe 00:48:09 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 00:48:53

Miçotakis'e yakın vekil Angelos Syrigos yazdı: Türkiye Doğu Akdeniz’de doğal gaz buldu

Yunanistan Milletvekili Angelos Syrigos Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti.

Yunanistan Milletvekili Angelos Syrigos tarafından Yunanistan haber platformu Ekathimerini için kaleme aldığı makalede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu öne sürdü.
 
Syrigos Türkiye'nin geçen haftalarda Libya ile yaptığı önemli hamleleri de hatırlarak makalesinde "Türkiye Libya ile bir Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzaladı ve ardından Doğu Akdeniz ile ilgili BM'ye oradaki hak iddialarını yenileyen bir mektup sundu" ifadelerine yer verdi.
 
Syrigos "Mayıs ayında Türk petrol ve sondaj gemisi Fatih'in Doğu Akdeniz'e gönderilmesi ile Türkiye'nin orada güçlü bir varlık göstereceği kesinleşti." dedi. Syrigos ayrıca "Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, üçüncü parselde büyük rezervi tespit etmiş görünüyor" dedi.
 
Daha önce de, Yunan medyasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisinin 170 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduğu yazılmış fakat iddia kanıtlanamamıştı.

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