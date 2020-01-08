  • Bist 100
    112876
  • Dolar
    5,9052
  • Euro
    6,5633
  • Altın
    302,4230
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşunu hazmedemedi! Trump'a şikayet etti Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşunu hazmedemedi! Trump'a şikayet etti
Belhanda için flaş iddia! Fransa'ya geri dönebilir Belhanda için flaş iddia! Fransa'ya geri dönebilir
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki
Bakan Selçuk'tan Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki Bakan Selçuk'tan Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki
THY ve Pegasus'tan İran ve Irak kararı THY ve Pegasus'tan İran ve Irak kararı
İran'dan 'Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil' açıklaması İran'dan 'Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil' açıklaması
Libya'daki hükümet güçleriyle Hafter milisleri Sirte kenti dışında çatışıyor Libya'daki hükümet güçleriyle Hafter milisleri Sirte kenti dışında çatışıyor
Irak Türkmenlerinden ülkenin bölgesel gerilimden uzak tutulması çağrısı Irak Türkmenlerinden ülkenin bölgesel gerilimden uzak tutulması çağrısı
8 yaşındaki fırtına! 22 kupa kazandı 8 yaşındaki fırtına! 22 kupa kazandı
Tekneli eğitim! Tekneli eğitim!
'Acılarım 13 yıla sığacak mı?' Berfin'in çığlığı 'Acılarım 13 yıla sığacak mı?' Berfin'in çığlığı
'Öte Dünya' keşfedildi 'Öte Dünya' keşfedildi
Türkiye istediğini aldı! Hafter artık sahipsiz Türkiye istediğini aldı! Hafter artık sahipsiz
Oyuncu Buğra Gülsoy çocuk büyütmeyi öğreniyor Oyuncu Buğra Gülsoy çocuk büyütmeyi öğreniyor
Kerem Bürsin: Baraj güzel ama ben yokum Kerem Bürsin: Baraj güzel ama ben yokum
Bakan uyardı: İkinci aşı mutlaka yaptırılmalı Bakan uyardı: İkinci aşı mutlaka yaptırılmalı
KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek
Soğuk hava yüz felcine neden oluyor Soğuk hava yüz felcine neden oluyor
Çocuğunuzu BETA'dan koruyun Çocuğunuzu BETA'dan koruyun
Ceren Özdemir cinayeti sanığına verilen raporun detayları ortaya çıktı Ceren Özdemir cinayeti sanığına verilen raporun detayları ortaya çıktı
Reflüyle mücadelede 9 taktik Reflüyle mücadelede 9 taktik
Kova duygusal, ikizler macera peşinde Kova duygusal, ikizler macera peşinde
Hollywood yıldızı Michael Douglas Efes Antik Kent'inde Hollywood yıldızı Michael Douglas Efes Antik Kent'inde
BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ocak 2020 Çarşamba 22:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 22:00:08

Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşunu hazmedemedi! Trump'a şikayet etti

Türkiye'nin Libya ile ilişkilerini hazmedemeyen ve şu sıralar Amerika'da bulunan Miçotakis, Yunanistan için en büyük sorunun Türkiye olduğunu söylerek, dünya devletlerine "Türkiye'yi yalnızlaştıralım" mesajı yolladı.

ABD’ye resmİ ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Florida’dan Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ TÜRKİYE"

“Bugün için en büyük sorunumuz, tamamen dürüst olmak gerekirse, Türkiye’dir” ifadelerini kullanan Miçotakis açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Her ne kadar istemediğimiz bir anlaşmayı imzalamamız bizi duygusal olarak rahatsız etse de, sorunumuz Üsküp ve kuzey komşumuz (Kuzey Makedonya) değil. Bugün için en büyük sorunumuz Türkiye.”

"TÜRKİYE'Yİ YALNIZLAŞTIRMALIYIZ"

“ABD’den başlayarak İsrail ve Mısır’a kadar varan Yunan tezlerini destekleyen bir yay oluşturulmuştur.

Rusya dahi Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve anlaşma olmayan anlaşma. Bu tabiri kullanıyorum çünkü iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın hiçbir yasal dayanağı yok ki konuda ABD ile aynı konumda yer aldı.

Türkiye’yi yalnızlaştırabilmek ve ABD’ye durumu anlatabilmek için bütün diplomatik silahlarımızı kullandık "

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ