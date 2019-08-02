Miçotakis, Ankara'yı yakından tanıyan Alexandros Diakopoulos'u ulusal güvenlik reformunun başına getirdi

  • Bist 100
    100.782
  • Dolar
    5,5947
  • Euro
    6,2094
  • Altın
    258,4658
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dedektiflik hikayesi Dedektiflik hikayesi
300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist teslim oldu 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist teslim oldu
Hülya Avşar: Dua etmeden sahneye çıkmam Hülya Avşar: Dua etmeden sahneye çıkmam
Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
Beşiktaş, Brezilyalı Pedrao için hamle yapma kararı aldı Beşiktaş, Brezilyalı Pedrao için hamle yapma kararı aldı
Okyanus Elçisi Belçim, dünyanın geleceği için harekete geçti! Okyanus Elçisi Belçim, dünyanın geleceği için harekete geçti!
Murat Yıldırım ile Iman Elbani bebeklerini kaybetti Murat Yıldırım ile Iman Elbani bebeklerini kaybetti
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Birbirlerini sildiler İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Birbirlerini sildiler
Esat Yontunç baba oldu, Acun Ilıcalı paylaştı Esat Yontunç baba oldu, Acun Ilıcalı paylaştı
Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2019 belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2019 belli oldu mu?
Turizmcilerden ''tatil dolandırıcıları'' uyarısı Turizmcilerden ''tatil dolandırıcıları'' uyarısı
Varlık barışı için başvuru süreci başladı Varlık barışı için başvuru süreci başladı
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet jandarma tarafından aydınlatıldı Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet jandarma tarafından aydınlatıldı
ABD Başkanı Donald Trump: Çin'i vergiye boğacağız ABD Başkanı Donald Trump: Çin'i vergiye boğacağız
Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü
Halkbank konut kredisi faiz oranları düştü mü? Halkbank konut kredisi faiz oranları son dakika Halkbank konut kredisi faiz oranları düştü mü? Halkbank konut kredisi faiz oranları son dakika
Fırat Nehri'nde kayboldu, 11 gün sonra cansız bedeni bulundu Fırat Nehri'nde kayboldu, 11 gün sonra cansız bedeni bulundu
Tayland, Hint-Rus ortak yapımı BrahMos süpersonik seyir füzesini satın almak istiyor Tayland, Hint-Rus ortak yapımı BrahMos süpersonik seyir füzesini satın almak istiyor
Güney Amerika'daki hapishanelerde kanlı cezaevi isyanları Güney Amerika'daki hapishanelerde kanlı cezaevi isyanları
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
Bakan Selçuk çağrı yapmıştı... Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar Bakan Selçuk çağrı yapmıştı... Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar
13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı
Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması: Dünya standartlarına uygun ve eksiksiz Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması: Dünya standartlarına uygun ve eksiksiz
ABD Afganistan'dan binlerce askerini geri çekmeye hazırlanıyor ABD Afganistan'dan binlerce askerini geri çekmeye hazırlanıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ağustos 2019 Cuma 11:05:04 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:09:27

Miçotakis, Ankara'yı yakından tanıyan Alexandros Diakopoulos'u ulusal güvenlik reformunun başına getirdi

Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis'in son hamlesi basında geniş yankı uyandırdı. Miçotakis, Ulusal Güvenlik Reformu'nun başına Ankara'yı da yakından tanıyan Alexandros Diakopoulos'u getirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis geniş çaplı bir ulusal güvenlik reformu’na hazırlanıyor. Miçotakis’in seçim öncesinde gündeme getirdiği reform hamlesi ve başına getirdiği isim Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı. Miçotakis yakın tarihte gerçekleştirdiği Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısında Yunanistan’ın ulusal güvenliğine ilişkin adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yunan haber sitesi Kathimerini’nin aktardığı bilgiye göre Yunan Başbakan bu doğrultuda başkan yardımcılığı görevine atadığı Koramiral Alexandros Diakopoulos’u aynı zamanda ‘ulusal güvenlik reformu’nun da başına getirdi. Kathimerini ‘ulusal güvenlik reformu’ hamlesini birinci manşetten duyurdu. Diakopoulos, Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nda modernizasyon çalışmaları yapacak.

ANKARA DETAYI

Miçotakis’in başlattığı ‘ulusal güvenlik reformu’nun başına getirdiği isim Türkiye’yi yakından tanıyor. Alexandros Diakopoulos bir dönem Ankara’da Yunanistan Deniz Ataşesi olarak görev yaptı. Yunanistan’da birçok önemli görevde bulunan Diakopoulos Yunanistan Milli Savunma Akademisinde Koramiral olduğu 2017’de de başkanlık ettiği bir heyetle birlikte Erhan Afyoncu’nun rektörü olduğu Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyarette bulunmuştu.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde Miçotakis’in ‘ulusal güvenlik reformu’nun başına Diakopoulos gibi Ankara’yı yakından tanıyan bir ismi getirmesi dikkat çeken bir adım olarak yorumlandı.

Aksam.com.tr

Büyük Şeytan'dan kirli oyun! 'Yüzyılın Şamarı!'
Temmuz'da ihracat rekoru kırıldı
Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı
İçişleri'nden flaş açıklama
Ünlü isimler yalnız bırakmadı! Demet Akalın konser gelirini bakın ne yapacak!
"ABD ile uzlaşamazsak güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz"
Ekrem İmamoğlu'ndan baldız kıyağı!
Karı-koca mesken tutmuşlar! Kılıçdaroğlu'ndan yeğenine büyük kıyak!
Binali Yıldırım, gençlerle buluştu
Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu
Açılışını Başkan Erdoğan yapılacak!
Bu ne hal Başkan!
Meteoroloji'den yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Kredi faizlerinde büyük indirim
Trump Venezuela'yı "blokaj altına almayı" düşünüyor
Cenk Tosun bombası! Geri dönüyor...
9 ayda 9 doğuracak
İntibakta yeni umut
Ali Koç gözünü karattı! 3 yıldız İstanbul'a geliyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ