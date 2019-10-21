Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Barış Pınarı Harekatı'na karşı en büyük tepki, ABD ve ABD basınından geliyor.

ABD basını özellikle manipüle edici ve yalan haberlerle dünyanın, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmasını amaçlamıştı.

ABD'DE GÜNDEM YİNE BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD merkezli FOX televizyon kanalında gündem, ABD ile yapılan anlaşma sonrası ara verilen Barış Pınarı Harekatı ve bunun etkileriydi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren, yapılan anlaşmanın Kürtleri terk etmek olduğu ve DEAŞ'ı tekrar canlandıracağını savunan televizyon sunucusu, programa katılan konuğundan beklemediği cevaplar aldı.

"YPG, PKK'DIR"

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde üst düzey yöneticilik ve ABD Savunma Bakanlığı'nda müdür yardımcılıkları yapmış olan Micheal Doran, PKK ile YPG'nin aynı terör örgütü olduğunu ve Türkiye'yi bölmeye çalıştığını vurgulayarak ABD'nin YPG destekleyerek yanlış politika uyguladığını söyledi.





Teröristleri maşa olarak kullandık

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Batı ülkelerinin terör örgütü PKK/YPG’yi “müttefiklik” adı altında Suriye’de kullandığını itiraf etti. Batı’nın, terör örgütünü, elini ateşe sokmamak için maşa olarak kullandığını kaydeden Gabriel, “Çünkü Suriye’ye kendimiz girmek istemedik” dedi. Gabriel, Türkiye'nin, sınırında bir terör örgütü devleti kurulmasına izin vermeyeceğini belirterek, “Bunu tüm taraflar açık bir şekilde biliyordu. Türkiye, PKK/YPG'nin şimdiki güç boşluğunu doldurmasına asla izin vermez. Türk askerleri bundan dolayı Afrin’e girmişti” diye konuştu.

Gabriel, Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde bir terör devletine asla izin vermeyeceğini söyledi.



