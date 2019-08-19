Meteor paniği

BİRÇOK BÖLGEDEN GÖRÜLDÜ

Bir anda geceyi gündüze çeviren göktaşı, amatör kameralar tarafından kaydedildi. Trafiktekiler kısa süreli panik yaşarken, düşen meteorun, İspanya’nın doğusunda ve Fransa’nın pek çok bölgesinde de görüldüğü öğrenildi. Yetkililer, gök cisminin parçalarının denize düştüğünü ve kimsenin yara almadığını duyurdu. Uzmanlar, düşen cismin 26 Ağustos’a kadar gözlemlenebilecek perseid meteor yağmurunun bir parçası olduğunu söyledi.